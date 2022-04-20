Нью-Дели, 20 апреля 2022, 07:56 — REGNUM Министерство обороны Индии 19 апреля провело успешные испытания авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos была разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. В 2016 году индийская сторона начала работы над авиационной версией ракеты.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта индийские Военно-морские силы осуществили успешный испытательный пуск новой версии крылатой ракеты BrahMos повышенной дальности.
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