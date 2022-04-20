Нью-Дели, 20 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии 19 апреля провело успешные испытания авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Совместный российско-индийский проект противокорабельной ракеты BrahMos

пресс-служба минобороны Индии «Авиационная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos успешно запущена с истребителя Су-30МКИ. Запуск осуществлён на восточном побережье страны. Ракета с большой точностью поразила цель — списанный корабль ВМС».

Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos была разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. В 2016 году индийская сторона начала работы над авиационной версией ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта индийские Военно-морские силы осуществили успешный испытательный пуск новой версии крылатой ракеты BrahMos повышенной дальности.