Новосибирск, , 07:57 — REGNUM В Новосибирской области День Победы в 2022 году пройдёт в традиционном формате. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Новосибирск в День Победы Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Готовимся к проведению всех мероприятий, в том числе и «Бессмертного полка», в традиционном очном формате», — сказал Травников во время прямого эфира на телеканале ОТС.

Ранее Травников сказал, что в Новосибирской области не предполагается вводить жёстких мер из-за коронавируса, но соответствующие рекомендации, «чтобы не допустить распространения инфекции после майских праздников», будут выданы.

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