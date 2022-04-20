Якутск, , 08:12 — REGNUM В Якутии сообщники «заработали» более 30 млн рублей, якобы подняв со дна затонувшее судно, считает следствие. Деньгами, полученными в рамках процедуры банкротства, они распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе прокуратуры республики.

Сговор

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Преступление было совершено благодаря договорённости между конкурсным управляющим организации-банкрота, её бывшим директором и руководителем специализированной организации. Они оформили фиктивные документы, которые подтверждали работы о подъёме со дна реки затонувшего судна, которые фактически не проводились. За услугу сообщники получили 20 млн рублей.

«Это повлекло за собой причинение существенного вреда права и законным интересам предприятия, а также кредиторам с ущербом на сумму свыше 11 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Обвинительное заключение по делу участников сговора завершено и передано в суд. Сообщников обвиняют в растрате и пособничестве (статья 160 УК РФ), конкурсного управляющего организации-банкрота — в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аллаиховском районе Якутии выявлено нецелевое расходование средств, возбуждено уголовное дело за растрату. В 2020 году из бюджета посёлка Чокурдах одному из МУПов предоставили субсидию в 1,4 млн рублей на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту дорог местного знания, но деньги были потрачены предприятием на свою текущую деятельность.