Москва, , 07:52 — REGNUM Более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи доставили жителям Донбасса и Украины сотни большегрузных автомобилей МЧС России. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

Начиная с 17 апреля жители Донбасса и Украины получили более 1 тыс. тонн гуманитарных грузов, в состав которых вошли продукты питания, питьевая вода, лекарства, стройматериалы. Одновременно в пунктах выдачи помощи проводятся выплаты пенсионерам, бюджетникам и малоимущим гражданам на Украине. С начала апреля за три недели по 10 тыс. рублей получили более 5,5 тыс. человек.

Маломобильные и пожилые граждане получают гуманитарную помощь и выплаты по месту проживания. Пункты выдачи гуманитарной помощи работают без выходных, ежедневно.

Кроме того, российское ведомство передало десять пожарных автоцистерн на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал», четыре станции комплексной очистки воды, четыре электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 различных электроагрегатов. Также на территории Донецкой и Луганской Народных Республик специалисты проводят разминирование территории.

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