Уфа, 20 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Мужчину признали виновным в посредничестве при передаче взятки полицейскому в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, фигурант уголовного дела, работая инструктором автошколы г. Уфы и находясь в приятельских отношениях с подозреваемым начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии, с 2018 по 2020 год был посредником при передаче ему взяток в размере по 28 тысяч рублей каждая от трех граждан за содействие в получении ими водительских удостоверений без сдачи экзамена.

В материалах дела указано, что посредник получал от взяткодателей по 30 тысяч рублей, две тысячи из которых оставлял себе.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам посредничество во взяточничестве.

Свою вину подсудимый признал.

«Факты получения взяток выявлены в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что суд признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на этот же период.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении второго подозреваемого продолжается: он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.