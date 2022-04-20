Иркутск, 20 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 20 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8568 человек, причём шестеро из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 666 (+115 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 472 (-3 за сутки).

В то же время выздоровели 285 074 пациента (+161 за сутки). Как сообщало ИА REGNUM, ещё 668 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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