Чебоксары, , 07:47 — REGNUM В Чувашии взяты пробы воды и погибшей рыбы в одном из прудов Ядринского районе. Предварительно специалисты полагают, что в данном случаев гибель рыбы «естественна» и не является массовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.

Погибшая рыба в в пруду возле деревни Кукшумы Ядринского района https://minpriroda.cap.ru

Речь идёт о гибели рыбы в пруду возле деревни Кукшумы Ядринского района. На месте происшествия побывали специалисты минприроды и контрольно-надзорных органов. Ихтиологи зафиксировали гибель 135 рыб.

По данным чувашского министерства, гибель рыбы произошла на русловом пруду площадью менее 1 гектара. Он расположен на ручье без названия, — правом притоке реки Поченарки, впадающем в Вылу и далее в Суру. На безымянном ручье расположено три русловых пруда, гидрологическая связь между которыми возникает только во время паводка.

По словам начальника отдела по Чувашии ФГБУ «Главрыбвод» Александра Ильгачёва, чьи пояснения приводятся в релизе, «внешних факторов воздействия на водоём техногенного либо антропогенного характера не зафиксировано». По его словам, «предпосылки для гибели рыбы» созданы из-за сокращения объёма кислорода в воде вследствие гниющих веток и деревьев, а также из-за ледового покрытия пруда.

«По мнению Александра Ильгачёва, эта гибель рыбы естественна. Согласно данным научной организации ВНИРО, в водном объекте площадью 1 га в среднем обитает порядка 3,5 тыс. особей. Количество погибшей рыбы составляет лишь около 4%. В связи с этим, гибель рыбы не является массовой», — говорится в релизе.

Для установления точных причин замора отобраны пробы воды и погибших особей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года возле населённого пункта Старое Ахпердино Канашского района погибло почти 5,5 тыс. экземпляров серебряного карася. В январе 2022 года общественный резонанс вызвала массовая гибель рыбы в акватории Чебоксарского залива: специалисты установили, что причиной стал дефицит кислорода в воде.

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