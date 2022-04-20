Кемерово, 20 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отчитался о доходах. Согласно декларации, опубликованной на сайте администрации региона, за 2021 год Цивилёв заработал 7 114 557 рублей 53 копейки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Цивилев

Напомним, что за 2020 год глава Кузбасса отчитался о 7 855 955 рублей 75 копеек дохода.

У Цивилёва в пользовании две квартиры площадью 98,9 и 43,7 кв. м. и гостиница в 17,6 кв. м. В собственности — трицикл BRP Can-am Spyder RT, спайдер BRP Can-am RD Spyder RT и снегоболотоход Can-Am Traxter XMR HD10.

Его супруга заработала за 2021 год 10 985 108 рублей 43 копейки (в 2020 году — 42 606 051 рубль 45 копеек). В собственности у неё земельные участки 37 и 1796 кв. м., хозстроение площадью 113,3 кв. м., жилой дом (441,9 кв. м.), квартиры (98,9 кв. м., 98,2 кв. м. и 72,2 кв. м.), три машино-места и автомобиль Hyundai Tucson. Отметим, что в 2020 году в декларации значился ещё снегоход Yamaha VT 700.