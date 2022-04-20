Красноярск, , 07:42 — REGNUM В Красноярске принимают меры по предотвращению ландшафтных пожаров.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 19 апреля в мэрии, в городе уже провели покосы сухой травы на территории около 2,3 тыс. кв. метров. Траву скашивают на территориях, которые определили сотрудники пожарного надзора. В основном это участки, где возгорания фиксировались в предыдущие годы.

Также сухую траву уже скосили вдоль всех городских магистралей. Для предотвращения распространения огня организованы минерализованные полосы.

В солнечные дни при ветреной погоде в городе будет проводиться патрулирование территории.

Напомним, за прошедшие выходные (16-17 апреля) в Красноярске зарегистрировано 26 пожаров сухой травы, выгорело около 100 га территории.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 апреля в Красноярске вводят особый противопожарный режим.

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