Пермь, 20 апреля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Перми разработано новое положение об организации платных парковок и методика их стоимости. В городе планируют внедрить новый тип парковок и увеличить «шаг», на который будет изменяться стоимость парковки, до 10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

В случае одобрения документа гордумой в Перми появятся плоскостные парковки. Они будут делиться на внутризональные плоскостные парковки и перехватывающие плоскостные парковки. Основное отличие плоскостных и перехватывающих парковок в том, что плоскостные находятся внутри зоны платной парковки, а перехватывающие за ее пределами.

Изменится методика расчета стоимости платных парковок. В настоящее время при загруженности парковочных мест более 90% к цене прибавляется 5 рублей. В будущем «шаг» может составить 10 рублей. Предусмотрена организация разных тарифных зон. Проект предусматривает ввеедение подзоны внутри действующей зоны платных парковок в самом центре Перми, где плата будет на 10 рублей выше, чем в остальных местах. Кроме того, разработаны новые виды абонементов на парковку со скидкой от 10 до 30%.