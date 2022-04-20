Тюмень, , 07:39 — REGNUM В Тюменской области 114 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вручат ко Дню Победы именные поздравления губернатора региона Александра Моора и подарки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Поздравления с Днём Победы адресованы Анне Андреевне Шахтариной, которая отметила в январе этого года 100-летие Инфомационный центр правительства тюменской области

Всего в регионе поздравят более 4700 ветеранов войны и тружеников тыла. С апреля 2022 года единовременную выплату из областного бюджета получат 50 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. Выплата перечисляется автоматически.

Поздравления с Днём Победы адресованы и 97-летнему Александру Степановичу Жемчугову. Инфомационный центр правительства тюменской области

Отмечается, что в Тюменской области проживают 114 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 78 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 63 жителя блокадного Ленинграда, 3900 тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, почти 600 вдов участников Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выплаты в размере 10 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей, обладатели нагрудных знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

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