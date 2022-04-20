Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался экс-ректор Уральского государственного технического университета – УПИ имени С. М. Кирова, профессор Уральского федерального университета Станислав Набойченко. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Прославленному ученому и бывшему председателю общественной палаты Свердловской области было 80 лет. В УрФУ отметили, что в марте в университете состоялась конференция и ряд событий посвященных 80-летию ученого-металлурга. Сам Станислав Набойченко не смог посетить мероприятия по состоянию здоровья.

Ученый занимал пост ректора в течение 21 года. Он написал более 450 научных трудов и создал несколько десятков изобретений.