Владивосток, , 08:07 — REGNUM Расходную и доходную части бюджета Приморья увеличили почти на 4,3 млрд рублей — 20 апреля депутаты Законодательного собрания внесли изменения в главный финансовый документ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморья

Читайте также: Губернатор Чукотки заявил об экономическом росте в регионе

Большую часть дополнительных поступлений, более 4 млрд рублей, составляет финансовая помощь из федерального бюджета. Кроме того, собственные доходы края вырастут на 324 млн рублей.

Дополнительное финансирование планируется направить на реализацию десяти региональных госпрограмм. В результате корректировки произойдёт также перемещение бюджетных ассигнований между целевыми статьями программных и непрограммных расходов бюджета региона.

Почти 3,5 млрд рублей направят на восстановление дорог, строительство трассы Владивосток – Находка –Порт Восточный.

На строительство объектов инфраструктуры направят дополнительно 77 млн рублей в рамках краевой программы развития туризма. В списке – автомобильные дороги, водопроводные сети и объекты водоотведения для кластера «Приморье» в бухте Муравьиная.

Значительный рост бюджетных ассигнований предусмотрен и по программам социальной направленности — на содействия занятости населения выделят 482,7 млн рублей.

На 253 млн рублей вырастут расходы на покупку и предоставление жилья детям-сиротам. Программа социальной поддержки населения увеличится на 75,8 млн рублей в основном за счет индексации с 1 мая на 8,4% ежемесячного пособия на ребенка, регионального материнского капитала, выплат ветеранам труда и детям, оставшимся без попечения родителей.

Более 14 млн рублей добавят на проведение мероприятий по культурно-патриотическому воспитанию школьников и строительство детского сада в Артеме.

Дополнительные поступления по программе развития сельского хозяйства в размере 27,9 млн рублей пойдут на компенсацию части затрат, понесенных хлебопекарными предприятиями при производстве хлеба.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин рассказал об итогах развития округа.