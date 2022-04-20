Пермь, 20 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Правительство Пермского края, Газпромбанк, ГК «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-Мост) и Фонд развития Пермского края (ФРПК) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Предполагается, что участник соглашение будут взаимодействовать в процессе преобразования бывшей промышленной зоны в универсальный многофункциональный кластер. Площадь бывшей промтерритории составляет 11 га. На реализацию проекта уйдет не менее трех лет. Реализовывать его намерены с применением механизмов государственно-частного партнерства

По предварительной оценке, объем финансирования проекта может составить порядка 10-15 млрд рублей. В ближайшее время будут представлены детали преображения площадки. Концепция развития социокультурного пространства находится на последнем этапе согласования.

Напомним, в 2017 году территория завода им. Шпагина стала собственностью Пермского края. На ее приобретение потрачено 444,5 млн рублей. Пространство бывшего завода используют для проведения различных мероприятий — форумов, концертов, выставок, фестивалей.