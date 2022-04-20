Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM В Свердловской области министерство природных ресурсов и экологии контролирует ситуацию по подготовке паводковых вод к безаварийному пропуску. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Половодье Borovskr.ru

Специалисты провели подрыв льда в районе шести автомобильных мостов через реку Тура, пробурили лунки, чтобы снять нагрузку с опор при ледоходе. Кроме того, проведена очистка водопропускных труб и распилка льда.

В 2022 году половодье в регионе ожидают во второй декаде апреля. Прогнозируется, что вскрытие рек произойдет в пределах средних многолетних значений. В области определены 13 районов, наиболее подверженных паводку. Этим местам уделяют особое внимание при подготовке сооружений к половодью.