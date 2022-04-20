Ульяновск, 20 апреля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохранилась тенденция снижения вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 19 апреля в области официально выявлено 87 случаев заражения коронавирусом, в то время как 18 апреля было подтверждено 102 случая инфицирования. Таким образом, за сутки количество случаев заражения снизилось на 15, или на 14,7%.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 021 645 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 19 апреля проведено 2689 тестов.

Напомним, ранее главный внештатный инфекционист минздрава Ульяновской области Валерия Речник заявляла, что несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19 инфекция остаётся опасной, появляются новые штаммы. Она призвала соблюдать меры профилактики и вакцинироваться

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего лабораторно выявлено 200 923 случая заражения коронавирусом, выздоровели 193 883 пациента, скончались 4617 ковидных больных.