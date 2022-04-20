Асунсьон, , 07:27 — REGNUM Власти Парагвая разрешили въезд в республику путешественникам, не имеющим сертификат о прививке от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте парагвайского министерства здравоохранения.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем по прибытии в страну те, у кого нет документа о вакцинации от COVID-19, должны предоставлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который был сделан не позднее 72 часов с момента вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля правительство Аргентины отменило ряд ограничений для въезда в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Речь идет о лицах, желающих пересечь границы республики с Чили, Боливией, Парагваем, Бразилией и Уругваем.

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