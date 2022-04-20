Тбилиси, 20 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Дроа» Грузии Елена Хоштария 19 апреля на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергла критике идею мэра Тбилиси о регулярном проведении в столице эстрадных концертов.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Хоштария заявила, что граждане не должны посещать концерты в Тбилиси одновременно с «резнёй» на Украине.

«У каждого человека есть выбор не пойти на развлекательный концерт по выходным. Независимо от того, сколько позора предлагает вам правительство, это не будет работать без людей. Так что давайте тоже возьмем на себя ответственность и не будем устраивать в городе торжественные концерты во время резни. Ни политики, ни правительства для этого не нужно, достаточно лишь индивидуального выбора», — написал Хоштария.

Напомним, что мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с инициативой каждые выходные проводить в городе концерты звёзд грузинской эстрады.