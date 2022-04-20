Белгород, 20 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Пострадавшие от обстрелов украинских боевиков дома в селе Головчино Белгородской области начнут ремонтировать уже 20 апреля, заявил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Горящая трава. Белгородская область

«Сегодня в селе Головчино начнутся восстановительные работы. Приступят к своей работе строительные организации. Постараемся выполнить все работы в максимально короткий срок и с хорошим качеством», — заявил он.

Гладков также уточнил информацию по последствиям обстрела со стороны украинских карателей. По его словам, 76 домов получили повреждения, из них всего 21 остался с разбитыми окнами. Также пострадали 17 автомобилей, которые областное правительство также пообещало восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля украинские боевики обстреляли село Головчино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали три человека.