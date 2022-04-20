Новосибирск, 20 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области не предполагается вводить жёстких мер из-за коронавируса. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Травников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

«Надеемся, что шестая волна если и будет, то будет не критичной, — сказал Травников в прямом эфире телеканала ОТС. — К мерам безопасности нужно относиться умело и своевременно их применять. Я не рассматриваю введения жестких мер».

При этом он подчеркнул, что соответствующие рекомендации, «чтобы не допустить распространения инфекции после майских праздников», будут выданы.