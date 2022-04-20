Гавана, , 07:20 — REGNUM Вблизи населённого пункта Консоласьон-дель-Сур кубинской провинции Пинар-дель-Рио перевернулся перевозящий людей грузовой автомобиль, в результате чего не менее 53 человек получили различные травмы. Об этом 19 апреля сообщает новостной портал Cubadebate.

ДТП

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое. Власти устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

На Кубе, по официальным данным, ежедневно происходит порядка 30 дорожно-транспортных происшествий. На их число значительно влияет серьёзная изношенность кубинского автопарка и недостаточный уровень дисциплины на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Нигерии при столкновении микроавтобуса и минивэна погибли почти все находящиеся в них пассажиры.

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