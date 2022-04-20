Якутск, 20 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Предложении о модернизации порта в посёлке Тикси Булунского района внёс на заседании совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации РФ глава Якутии Айсен Николаев. Об обсуждении этого вопроса он написал 20 апреля в своём телеграм-канале.

Тикси

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Он также поднял вопрос о необходимости совершенствовать инфраструктуру вдоль Северного морского пути, развитие которого было темой заседания. На встрече в том числе присутствовал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Президент нашей страны Владимир Путин на днях дал важное для Якутии и всей Арктики поручение — разработать сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года», — написал Айсен Николаев.

Он назвал морские ворота Тикси важным транспортным узлом и опорным пунктом для реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере недропользования, энергетики, развития социальной сферы арктических районов республики. По словам главы Якутии, в порту необходимо провести работы по углублению дна и заменить оборудование — его износ составляет 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос необходимости реконструкции морского порта Тикси в Булунском районе Якутии обсуждался в правительстве РФ на совещании о приоритетных задачах развития Арктической зоны ещё в 2018 году. Тогда представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов отмечал, что его стоит рассматривать в роли базового пункта управления инфраструктурой в Восточной части Севморпути. Он также отмечал большое значение порта в Тикси для экономики и национальной безопасности.