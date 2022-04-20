Петропавловск-Камчатский, , 07:18 — REGNUM В предстоящие майские праздники на Камчатке ждут большой поток туристов из регионов России — об этом говорит количество бронирований в гостиницах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Приятно осознавать, что наши соотечественники открывают для себя отдых в России и на Камчатке в особенности. Наш регион сможет удовлетворить желания даже самого капризного туриста: от спокойного отдыха в термальных источниках до экстремальных спусков с вулканов», — пояснила заместитель министра туризма Камчатки Светлана Пегова.

Специалисты отметили, что многие приобрели туры на Камчатку по программе кешбэка.

Возрос спрос на морские прогулки. В мае на Камчатке ещё можно спуститься с вулкана на лыжах или сноуборде, совершить прогулку на снегоходе.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение в два раза туристического кешбэка, которое поручил произвести президент РФ Владимир Путин, позволит жителям России открыть для себя Дальний Восток, уверен губернатор Камчатки Владимир Солодов.