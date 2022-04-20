Ярославль, 20 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете студентам разрешили сдавать работы в электронном виде. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Груздев.

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Мера вызвана подорожанием офисной бумаги и услуг печати.

«Сегодня в ходе моего прямого эфира для студентов «Чай с ректором» поступил вопрос о возможности отмены требования по предъявлению в распечатанном бумажном виде большого объема учебных материалов. Абсолютно разделяю обеспокоенность студентов. В существующих условиях распечатка учебной документации связана с ощутимой финансовой нагрузкой на студентов — стоимость бумаги и других расходных материалов заметно выросла», — написал Михаил Груздев на своей странице ВКонтакте.

Ученый совет университета принял решение о том, что курсовые работы, дневники и отчеты по практикам, рефераты студенты могут сдавать преподавателям в электронном виде.

Ректор вуза полагает, что решение принято «в интересах студентов».