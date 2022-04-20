Чебоксары, 20 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах полицейские вернули металлический бункер, похищенный у местной компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

https://21.мвд. рф/ Похищенный мусорный контейнер в Чебоксарах

Оперативные мероприятия начались 6 апреля после обращения в полицию одной из компаний по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). С площадки по улице Беззубова похитили металлический бункер для сбора мусора ёмкостью 8 кубов.

На след подозреваемого вышли после детального изучения видеокамер АПК «Безопасный город». В совершении преступления подозревают 39-летнего жителя Шумерлинского района.

«Подозреваемый признался, что хотел использовать металлический бункер в своём хозяйстве», — говорят в полиции.

По данным полиции, 31 марта он приехал на площадку на грузовике и увёз контейнер. Бункер возвращён компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарах 17-летнего горожанина обвинили в разбойном нападении на магазин интимных товаров.

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