В Чебоксарах украли бункер для сбора мусора
Чебоксары, 20 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах полицейские вернули металлический бункер, похищенный у местной компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.
Оперативные мероприятия начались 6 апреля после обращения в полицию одной из компаний по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). С площадки по улице Беззубова похитили металлический бункер для сбора мусора ёмкостью 8 кубов.
На след подозреваемого вышли после детального изучения видеокамер АПК «Безопасный город». В совершении преступления подозревают 39-летнего жителя Шумерлинского района.
«Подозреваемый признался, что хотел использовать металлический бункер в своём хозяйстве», — говорят в полиции.
По данным полиции, 31 марта он приехал на площадку на грузовике и увёз контейнер. Бункер возвращён компании.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарах 17-летнего горожанина обвинили в разбойном нападении на магазин интимных товаров.
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