Москва, , 07:16 — REGNUM Обороняющиеся на «Азовстали» украинские нацисты очень идеологически мотивированы, и их надо обязательно сломить, понимая всю мощь, жестокость и коварство врага, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Второе, они, конечно, все идеологически мотивированы… Я утверждаю, что боевые подразделения вот этого неонацистского типа – они все оккультные. Они глубоко оккультные. Никакого отношения к христианству это не имеет. Посвящение происходит по оккультным обрядам – тяжелым с травмами, отдающими первобытными временами. Индоктринация происходит через закапывание в землю, через очень многое», — заявил Кургинян.

В связи с этим, отметил он, нельзя утверждать, что все эти неонацисты на «Азовстали» и в других местах являются неподготовленными к сопротивлению – нельзя. Если немецкие эсэсовцы при этом были яростными и готовыми умирать воинами, то бандеровские нацисты – это превосходные каратели, спецификой которых являются пытки.

«Бандера считал, что сломить людей можно только в одном случае – если показать им деяния других псов ада, от которых они сойдут с ума. Чтобы они вдруг поняли, что происходит нечто, не вкладывающееся в матрицу человечности. Мы имеем дело с очень серьезным врагом, и этот враг будет сопротивляться до конца», — продолжил эксперт.

По его словам, важно беречь жизни своих солдат, не торопиться и планомерно добивать врага до победного конца. В связи с этим, не стоит давать скоропалительных прогнозов насчет того, когда будут уничтожены боевики на «Азовстали», главное довести дело до конца хотя бы к маю.