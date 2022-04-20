Москва, 20 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Обороняющиеся на «Азовстали» украинские нацисты очень идеологически мотивированы, и их надо обязательно сломить, понимая всю мощь, жестокость и коварство врага, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Второе, они, конечно, все идеологически мотивированы… Я утверждаю, что боевые подразделения вот этого неонацистского типа – они все оккультные. Они глубоко оккультные. Никакого отношения к христианству это не имеет. Посвящение происходит по оккультным обрядам – тяжелым с травмами, отдающими первобытными временами. Индоктринация происходит через закапывание в землю, через очень многое», — заявил Кургинян.

В связи с этим, отметил он, нельзя утверждать, что все эти неонацисты на «Азовстали» и в других местах являются неподготовленными к сопротивлению. Если немецкие эсэсовцы при этом были яростными и готовыми умирать воинами, то бандеровские нацисты – это превосходные каратели, спецификой которых являются пытки.

«Бандера считал, что сломить людей можно только в одном случае – если показать им деяния других псов ада, от которых они сойдут с ума. Чтобы они вдруг поняли, что происходит нечто, не укладывающееся в матрицу человечности. Мы имеем дело с очень серьезным врагом, и этот враг будет сопротивляться до конца», — продолжил эксперт.

По его словам, важно беречь жизни своих солдат, не торопиться и планомерно добивать врага до победного конца. В связи с этим не стоит давать скоропалительных прогнозов насчет того, когда будут уничтожены боевики на «Азовстали», главное довести дело до конца хотя бы к маю.

«Это серьезный враг, и не только на «Азовстали», но и везде. Это серьезный враг, и в этом смысле всё, что мы можем делать с точки зрения усиления давления, должно быть сделано. Всегда меня беспокоила афганская формула «ограниченный контингент». Всегда спрашивал, чем он ограничен? Контингент должен быть такой, чтобы решить задачу. Они уже начинают по нашим сёлам бить. Нам нужен такой удар такой силы, чтобы сломить серьезного врага, и это будет сделано», — подытожил Кургинян.