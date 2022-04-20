Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Дешёвую версию своего стримингового сервиса планирует создать компания Netflix в связи с массовым оттоком желающих оформить платную подписку. Об этом 20 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Как уточняет агентство, о таком решении рассказал генеральный директор Netflix Рид Хастингс в разговоре с инвесторами. Отмечается, что в дешёвой версии стримингового сервиса будет значительно больше рекламных вставок и поясняется, что данный шаг станет «большим изменением для компании». Других подробностей о подходе компании к предоставлению доступа к своим новым продуктам пока не приводится.

Согласно квартальной отчётности, которая была опубликована Netflix 19 апреля, компания потеряла 200 тыс. платных подписчиков в начале 2022 года.

«Приостановка работы нашего сервиса в России и сворачивание всех российских платных программ оказали влияние на чистый прирост по платным услугам в размере минус 700 тыс., без учета этого влияния чистый прирост по платным услугам составил 500 тыс.», — сказано в отчёте компании.

Компания Netflix была основана в 1997 году, с 2013 года занимается производством собственных сериалов, кинофильмов и телепрограмм, которые доступны на платной основе для подписчиков на мультимедийной платформе. Сервис действует в почти 200 страх мира, однако в России его работа была приостановлена из-за санкций, введённых в связи с ситуацией на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пользователи из России подали в суд коллективный иск на 60 млн рублей к стриминговому сервису.

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