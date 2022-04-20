Новосибирск, , 07:13 — REGNUM В дорожный ремонт надо вкладывать больше средств. Об этом во время прямого эфира на телеканале ОТС сегодня, 20 апреля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ремонт дороги Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы ежегодно изыскиваем резервы, в том числе федеральные. В глаза бросаются системные проблемы в содержании дорог. Тот же ямочный ремонт нужно делать своевременно, современные технологии позволяют это делать не только летом», — сказал Травников.

Напомним, что губернатор потребовал от мэра начать наконец-то убирать Новосибирск.