Новосибирск, 20 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В дорожный ремонт надо вкладывать больше средств. Об этом во время прямого эфира на телеканале ОТС сегодня, 20 апреля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

«Мы ежегодно изыскиваем резервы, в том числе федеральные. В глаза бросаются системные проблемы в содержании дорог. Тот же ямочный ремонт нужно делать своевременно, современные технологии позволяют это делать не только летом», — сказал Травников.

Напомним, что губернатор потребовал от мэра начать наконец-то убирать Новосибирск.