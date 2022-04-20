Асунсьон, 20 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Власти Парагвая разрешили въезд в страну для непривитых от COVID-19 туристов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

«Все въезжающие на территорию Парагвая должны предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19. В случае отсутствия сертификата о вакцинации необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета», — говорится в сообщении.

Ранее для туристов не было возможности предоставить результат ПЦР-теста вместо сертификата о прививке.