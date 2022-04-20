Тегеран, 20 апреля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. 19 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал к надлежащей защите прав иранцев, проживающих в зарубежных странах. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

En.mfa.gov.ir Хосейн Амир Абдоллахиян

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с главой Штаба по правам человека Каземом Гарибабади.

Обеспечение надлежащих условий жизни иранских экспатриантов и защита их гражданских прав в разных странах, а также их прав в Иране находились среди основных положений проекта, подготовленного министром иностранных дел и главой Штаба судебных сил по правам человека.

Тесное и непрерывное сотрудничество между двумя ведомствами, особенно в стремлении внедрить стандарты высокого уровня в области прав человека вошли в число других важных вопросов, обсуждавшихся на встрече двух официальных лиц.