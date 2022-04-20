Москва, 20 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Украина все еще продолжает считать, что звонком из Вашингтона можно заставить Россию отступить, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Украина живет по очень железному мифу, который невозможно выбить из сознания. Миф этот заключается в следующем. Есть хозяин – это Запад. Они к нему примкнули. Запад может сделать все, если захочет, с Кремлем. Поэтому, в тот момент, когда у них окажется более или менее сложное положение, Запад позвонит Кремлю и все будет тип-топ», — заявил Кургинян.

По его словам, сам он лично потратил уйму времени, чтобы выбить этот миф из сознания, но бесполезно, он вбит в сознание очень прочно, и Украина верит в это свято. Поэтому, даже когда нацисты сидят в «Азовстали», им все время кажется, что кто-то позвонит и спасет их, и они не верят в свою незавидную участь. И в этом кроется лишь одна часть правды о нацистах.