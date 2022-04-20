Орск, Оренбургская область, , 07:09 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области прокуратура потребовала через суд закрыть кафе, в котором выявили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кафе

Кафе расположено в нежилом помещении одного из многоквартирных домов. В ходе проверки в заведении общепита установлено отсутствие системы вытяжной противодымной вентиляции и второго эвакуационного выхода.

Владельца кафе привлекли к административной ответственности. Также суд вынес постановление о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации данного помещения до рассмотрения гражданского дела.