Омск, 20 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. На Старо-Северном мемориальном кладбище в Омске 19 апреля прошёл траурный митинг в память красноармейца Ивана Яковлевича Додуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Оmskportal. ru Траурный митинг в Омске в память красноармейца Ивана Яковлевича Додуха

В октябре 2021 года поисковики обнаружили в Ленинградской области останки участника Великой Отечественной войны. Личность погибшего удалось установить с помощью находившегося при нём медальона.

«Благодаря этой работе красноармеец Додух Иван Яковлевич навсегда вычеркнут из списков пропавших без вести», — подчеркнули в облправительстве.

В церемонии захоронения останков красноармейца приняли участие власти региона и города, военнослужащие, члены ветеранских и молодёжных организаций, родственники бойца и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Додух – уроженец Нижнеомского района Омской области. Он погиб в бою под Ленинградом. В Омске сегодня проживают три внучки солдата.