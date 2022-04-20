Тегеран, 20 апреля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. 19 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил недавние террористические акты в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Хатибзаде в своем твиттере осудил террористические акты в Афганистане, которые привели к гибели более 20 студентов. В связи с этим он призвал афганские власти выявить и наказать виновных в этих трагических инцидентах.

По меньшей мере два мощных взрыва прогремели в школе для мальчиков в шиитском районе Кабула, в результате чего погибли более 20 учеников. По словам представителей афганских служб безопасности, на которые ссылаются средства массовой информации, число погибших, вероятно, будет выше.

По сообщениям местных СМИ и очевидцев, террорист-смертник атаковал школу в Даште-Барчи на западе Кабула, преимущественно шиитском районе.

Взрыв прогремел у главного входа в школу имени Абдула Рахима Шахида, когда ученики выходили из здания после утренних занятий.