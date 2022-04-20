Ульяновск, 20 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Останки древнего ихтиозавра обнаружили на берегу Волги в Ульяновской области в ходе экспедиции Самарского палеонтологического общества, передает tvsamara.

Кости ихтиозавра

«Думаю, животинка была не менее шести метров», — заявила Екатерина Пархоменко, одна из участниц экспедиции.

Отмечается, что, судя по найденным позвонкам и костям ихтиозавра, животное было гигантских размеров. Один его позвонок составляет около 15 см в диаметре. Пока ученые не рассказывают, где конкретно была обнаружена находка, чтобы местные жители не растащили ихтиозавра на сувениры.

Ученые отмечают, что среднестатистический ихтиозавр обычно достигал длины от двух до четырех метров. Палеонтологи не исключают, что нашли останки неизвестного вида животного.