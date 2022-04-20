Тегеран, , 07:46 — REGNUM 19 апреля посол Сирии в Тегеране Шафик Даюб заявил, что его страна сильно пострадала в борьбе с терроризмом, в связи с чем национальная система здравоохранения остро нуждается в сотрудничестве с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Шафик Даюб на встрече с генеральным директором по международному сотрудничеству министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммадом Хоссейном Никнамом заявил, что он осуществляет необходимую координацию с соответствующими секторами в Дамаске для расширения сотрудничества и передачи опыта между Ираном и Сирией.

Генеральный директор по международному сотрудничеству, со своей стороны, отметил, что расширение связей и сотрудничества между фармацевтическими учреждениями, экспортирующими иранские лекарства в Сирию, может помочь решить существующие проблемы.

Ссылаясь на факт, что в сотрудничестве между Сирией и Ираном нет никаких ограничений, Никнам заявил, что Исламская Республика готова оказать необходимую помощь Сирии в области здравоохранения.