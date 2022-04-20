Токио, , 07:07 — REGNUM Самолет с российскими дипломатами и сотрудниками торгового председательства России, которых власти Японии решили выслать из страны, вылетел из токийского аэропорта Ханэда. Об этом передает телеканал NHK.

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Утром 20 апреля дипломатов пришли проводить их коллеги и друзья. После они покинули территорию посольства России в Токио и отправились на автобусе к месту вылета.

Решение о высылке восьми российских дипломатов и сотрудников торгпредства из Японии было объявлено в начале апреля. Японские власти объяснили свой шаг «текущей ситуацией на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля территорию Франции покинули российские дипломаты, объявленные властями республики персонами нон грата. Авиарейс, организованный для вывоза, забрал в Россию около 140 человек, включая членов семей дипломатов.

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