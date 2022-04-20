Тегеран, , 07:46 — REGNUM 19 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 877 человек, причем 23 иранца погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 23 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 877», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1820 новых случаев заражения COVID-19, при этом 246 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 952 007 пациентов из общего числа 7 210 788 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1264 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 221 469 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 400 435 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.