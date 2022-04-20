Тегеран, , 07:49 — REGNUM 19 апреля заместитель министра нефти Ирана в интервью заявил о готовности Исламской Республики содействовать обмену нефтью с другими странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается последних событий на рынке сырой нефти, страна поставила на повестку дня продвижение транзита и обмена нефтью», — заявил Джалил Салари агентству IRNA.

Он отметил: «Переговоры по этому вопросу уже проведены. Правительством была предоставлена необходимая инфраструктура для транспортировки нефти за счет использования пропускной способности трубопроводов по суше».

Что касается строительства нефтеперерабатывающего завода в Сирии, чиновник сообщил, что исследования по этому вопросу завершены, а сам проект вступит в новую фазу в ближайшее время.

«Также несколько африканских стран потребовали от Ирана сотрудничества в области нефтепереработки», — отметил Салари, подчеркнув, что их требования находятся на рассмотрении.