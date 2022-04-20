Чебоксары, , 07:03 — REGNUM В столице Чувашии выясняют обстоятельства происшествия в микрорайоне Радужный, где произошло сползание грунта в районе детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре и администрации города Чебоксары.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин на месте происшествия https://gcheb.cap.ru/

Выехавший на место происшествия прокурор Московского района города Чебоксары Николай Осипов констатировал сползание грунта в районе ограждения и детской площадки дошкольного учреждения. В настоящее время часть территории огорожена.

В телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин сообщает, что в микрорайоне Радужного «частично в одном месте сошёл грунт на территории нового детсада». После посещения места ЧП привлечены «все службы для оценки ситуации».

По словам градоначальника, строительные работы выполнены согласно проектно-сметной документации, проверены и согласованы госстройнадзором минстроя Чувашии. В Госэкспертизу направлено обращение мэрии с просьбой »дать оценку, все ли мероприятия были предусмотрены проектом для устойчивости склона».

Прокуратурой инициирована проверка для установления причин обвала и оценки безопасности нахождения воспитанников в детском саду. К проверке подключат специализированные органы и организации.

«Также будут проверены действия подрядчика по строительству указанного объекта», — говорят в надзорном ведомстве.