Тегеран, , 07:52 — REGNUM 19 апреля представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми подробно остановился на позиции страны в отношении инцидентов в мечети Аль-Акса, заявив, что нормализация отношений между некоторыми арабскими исламскими странами усилила «сионистский режим». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи. Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на пресс-конференции, Бахадори Джахроми упомянул о контактах министерства иностранных дел с ХАМАС и консультациях с министрами иностранных дел некоторых исламских государств. Он также указал на письмо Ирана генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества (ОИС) с осуждением действий Израиля.

Между тем, ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что мусульмане должны объединиться в поддержку палестинского дела.

В результате эскалации напряженности и агрессии со стороны Израиля с начала священного месяца Рамадан десятки палестинцев стали жертвами мученической смерти, сотни получили ранения.