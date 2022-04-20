Тегеран, , 07:53 — REGNUM Коренными причинами победы иранцев в 1979 году были их единство и харизматическое руководство покойного Имама Хомейни, в связи с чем другие страны должны извлечь уроки из Исламской революции, заявил афганский ученый 19 апреля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Исламская революция Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Азиз-ур-Рехман Хаками, президент Ассоциации афганских ученых и специалистов в Мадриде (Испания) выступил с этим заявлением на встрече с атташе по культуре посольства Исламской Республики Иран Мохаммадом Мехди Ахмади.

Говоря о текущей ситуации в Афганистане, он подчеркнул, что иранскому народу удалось достичь своей цели под харизматичным руководством Имама Хомейни, которого приветствовали все стороны, однако, к сожалению, в Афганистане нет такого руководителя, а племенные, религиозные и этнические разногласия вызвали серьёзные проблемы в стране.

Хаками также указал на заявление Ассоциации афганских ученых и специалистов в Испании, отметив, что афганской элите было предложено сформировать круг для обсуждения текущей ситуации.

Со своей стороны, Ахмади отметил, что иранцы считают афганцев своими братьями и принимают их у себя в течение многих лет. «Учитывая существующие условия в Афганистане, все больше афганских беженцев въезжают в Иран», — отметил он.

Атташе по культуре далее подчеркнул, что некоторые элементы пытались посеять раздор между двумя соседними странами, а средства массовой информации и социальные сети публикуют ложные сообщения, при этом иранское правительство преисполнено решимости поддерживать дружественные отношения с Афганистаном.