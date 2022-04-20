Москва, , 07:02 — REGNUM По итогам тендера госкорпорация «Росатом» определила исполнителя на контракт стоимостью 624,41 млн рублей. Переводить актив в Томской области в ядерно-безопасное состояние будет АО «Сибирский химический завод», ставшее единственным участником торгов. Контракт числится в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM.

Росатом Em-group.ru

Именно мощности этого предприятия и планируется перевести в оговоренное состояние по программе «Обеспечение поддержания безопасного состояния ядерно‑ и радиационно-опасных объектов».

Завод в Северске входит в дивизион «Росатома». Предприятие специализировалось на выпуске и переработке продукции на основе урана и плутония, которые использовались в оборонной промышленности.

Напомним, как следует из документации к тендеру, после выполнения государственного заказа актив перевели в режим окончательного останова. Это произошло в 2017 году.

Работы по тендеру должны финишировать к концу декабря 2022 года.