Анадырь, 20 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Уход или приостановка работы иностранных компаний создают реальные риски для 2,5 тыс. жителей Чукотки, заявил губернатор Роман Копин.

Пресс-служба правительства Чукотки Чукотка

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«Максимально внимательно следим за работой предприятий, работаем с инвесторами — Купол (Kinross Gold), Беринговский (Tigers). Задача — сохранить производство, рабочие места и налоговые доходы бюджета.

По итогам первого квартала — хороший результат. Добычу драгоценных металлов ведут пять предприятий. На конец марта они получили 4,9 тонны золота и 24,7 тонны серебра, на 4,2 и 3,3% больше, чем год назад. Динамика добычи увеличена за счёт увеличения производства «Кекуры и отработки на Куполе», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Роман Копин.

При этом добыча природного газа осталась на уровне прошлого года – 23,5 млн кубометров.

Компания «Берингпромуголь» на месторождении «Фандюшкинское поле» за три месяца получила 297 тыс. тонн каменного угля, что на 13,3% больше, чем в первом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре добыча нефти в первом квартале 2022 года возросла почти на 10%.