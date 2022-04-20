Тегеран, , 07:53 — REGNUM На провинцию Хорасан-Разави приходится 85 процентов производства шелка в Иране, но для преодоления предстоящих проблем требуются внутренние и иностранные инвестиции, а также локализация лиц, принимающих решения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 апреля.

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Около 20 провинций Ирана активно занимаются разведением шелкопряда, из которых Хорасан-Разави считается пионером в стране. Округ Байг, расположенный в 20 километрах к северо-западу от города Торбат-Гейдариех в Хорасан-Разави, является одним из основных регионов, занимающихся разведением тутового шелкопряда.

Фермеры в округе Байг производят шелковую пряжу, а некоторые традиционные ремесленники используют эту пряжу, чтобы продемонстрировать миру древнее искусство шелкоткачества.

Чиновник из отдела культурного наследия, ремесел и туризма провинции Хорасан-Разави заявил, что в провинции насчитывается более 3000 деревень, однако только район Басак удалось зарегистрировать как деревню национальных ремесел по производству шелкопряда.

Во время недавних новогодних праздников (Навруз) многочисленные туристы посетили Торбат Гейдариех и Басак. Местные чиновники и культурные деятели провели в регионе различные семинары, чтобы познакомить иностранцев с производством тутового шелкопряда.