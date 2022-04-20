Тегеран, 20 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 19 апреля генеральный директор Организации свободной зоны острова Киш заявил, что технологический институт на острове подпишет меморандум о взаимопонимании с кенийской компанией по инвестициям и туризму. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Мехди Кешаварз встретился с послом Кении в Иране Джошуа Гатиму на острове Киш для изучения возможного сотрудничества.

Кешаварз отметил, что Институт науки и технологий Киш готов подписать меморандум о взаимопонимании с Домом инноваций и технологий (iHiT) в Найроби для дальнейшего взаимодействия с Кенией.

Он призвал посла Кении рассмотреть экономические, торговые и туристические возможности острова Киш для сотрудничества.

Указав на широкие инвестиционные возможности на острове, включая отели, морские развлекательные клубы и футбольные поля, Кешаварз подчеркнул, что Кения всегда являлась пионером в строительстве футбольных и легкоатлетических площадок, в связи с чем может вложить свои инвестиции на острове Киш.

Он также отметил, что можно было бы наладить прямые рейсы между островом Киш и Найроби, чтобы проложить путь для расширения торговли и туризма между Ираном и Кенией.