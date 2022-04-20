Челябинск, 20 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В школе-интернате на территории Челябинска над 12-летней девочкой надругались подростки. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, преступление было совершено ещё в январе. Объектом посягательств двоих 14-летних воспитанников стала 12-летняя девочка. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения. Проводятся следственные действия.

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил от руководителя областного следственного управления Петра Решетникова доклада. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СК России.